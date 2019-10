Der ehemalige EU-Erweiterungskommissar Verheugen hält einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum Ende des Monats immer noch für möglich.

Verheugen sagte im Deutschlandfunk, dazu müsse sich allerdings vor allem das britische Parlament auf die Regierung zubewegen. Das Problem sei, dass sich die verschiedenen Lager in Großbritannien in ihre Positionen festgebissen hätten. Es sei zu bezweifeln, ob die Abgeordneten überhaupt wüssten, was sie wollten. Sollte es bis zum 31. Oktober doch zu keiner Einigung kommen, werde die EU sich einer Verlängerung der Austrittsfrist nicht verschließen, erklärte Verheugen. Niemand in Brüssel wolle für einen harten Brexit verantwortlich sein.



Dem britischen Premierminister Johnson war es gestern nicht gelungen, die Abgeordneten des Unterhauses über den neuen Brexit-Vertragsentwurf abstimmen zu lassen. Parlamentspräsident Bercow verbot das Votum. Die Regierung will jetzt voraussichtlich am Donnerstag zunächst die für den Austritt notwendigen Gesetze beschließen lassen.