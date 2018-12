In Großbritannien berichten mehrere Medien, dass Premierministerin May die Abstimmung des Unterhauses über den Brexit-Vertrag verschieben wird.

Das Votum ist eigentlich für morgen angesetzt, und es wird damit gerechnet, dass die Abgeordneten das Abkommen zurückweisen. Die BBC meldet nun unter Berufung auf Quellen in der Regierung, die Abstimmung werde sich verzögern oder sogar ganz ausfallen. May will sich am Nachmittag äußern. Bislang hielt sie an dem Votum fest.



Die schottische Regierungschefin Sturgeon warf May bereits Feigheit vor. Sie verlangte, der Brexit-Vertrag müsse wie geplant ins Parlament, um dort abgelehnt zu werden. Labour-Chef Corbyn ging noch weiter und erklärte, das Land habe keine funktionierende Regierung mehr. Offenbar sei das Kabinett zu dem Schluss gekommen, dass das Abkommen derart desaströs sei, dass man aus Verzweiflung nun die Abstimmung hinauszögere.



Die EU-Kommission stellte klar, dass es keine weiteren Verhandlungen über den Vertrag geben wird.