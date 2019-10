Nach dem Antrag der britischen Regierung, die Brexit-Frist zu verlängern, hat die EU über das weitere Vorgehen beraten.

Die Botschafter der anderen 27 Mitgliedsstaaten kamen dazu in Brüssel zusammen. EU-Ratspräsident Tusk hatte gestern Abend bestätigt, der Antrag auf Ausweitung der Frist sei eingegangen. Die britische Regierung war zu diesem Schritt verpflichtet, weil das Parlament gestern keine Entscheidung über das Brexit-Abkommen getroffen hatte und damit eine Frist verstrich. Premierminister Johnson ließ den Brief an die EU ohne Unterschrift verschicken. In einem separaten unterzeichneten Schreiben erklärte er, dass er einen Aufschub weiterhin ablehnt.



Die oppositionelle Labour-Partei erklärte, man sei zuversichtlich, die Austrittsbedingungen im Gesetzgebungsverfahren noch zu verbessern. Brexit-Befürworter Farage betonte, ein kurzer Aufschub und anschließende Neuwahlen seien besser als das von Johnson vorgelegte Abkommen. Die liberale britische Europaabgeordnete von Wiese sagte im Deutschlandfunk, es gebe jetzt eine echte Chance, doch noch in der EU zu bleiben. Nötig sei eine deutliche Verlängerung der Frist, um ein neues Referendum zu ermöglichen. Für einen längeren Aufschub plädierte auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen.