Die britische Premierministerin May strebt weiter einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU an.

Sie sagte in einer Erklärung an die Nation, sie bedauere, dass sie in Brüssel eine Verschiebung des Austrittstermins auf den 30. Juni habe beantragen müssen. - Die übrigen 27 EU-Staaten müssten dies einstimmig billigen.



EU-Ratspräsident Tusk hält eine kurze Verlängerung für möglich. Allerdings nur, wenn das britische Parlament dem zwei Mal abgelehnten Austrittsvertrag mit der EU doch noch zustimmt. Bundeskanzlerin Merkel wird ihre Position - vor dem heutigen EU-Gipfel - in einer Regierungserklärung im Bundestag erläutern.