Die britische Premierministerin May hat sich am späten Abend mit einer kurzen Erklärung an die Nation gewandt. In ihrem Amtssitz in London erklärte sie ihr Bedauern, dass sie bei der Europäischen Union eine Verschiebung des Austrittstermins habe beantragen müssen. Zugleich stellte sie klar, dass eine Mitgliedschaft über den 30. Juni hinaus für sie nicht infrage komme.

Dies gelte ebenso für ein zweites Referendum, welches den Wählerwillen missachten und das Vertrauen in die Politik untergraben würde. Die Abgeordneten des Unterhaus forderte sie abermals auf, dem mit der EU ausgehandelten Abkommen doch noch zuzustimmen.



Zuvor hatte EU-Ratspräsident Tusk eine kurze Verschiebung des Brexits als möglich bezeichnet, sofern das britische Parlament den Austrittsvertrag annimmt. Rechtlich problematisch aber sei Mays Vorschlag einer Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Juni. Dieser Termin liegt nach der Europawahl, die am 23. Mai stattfindet.