Im Brexit-Drama scheint ein geregelter Austritt am 31. Oktober weiterhin möglich. Doch dafür müsste das britische Unterhaus dem nachverhandelten Vertrag mit der EU diese Woche zustimmen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier warnte im Dlf erneut vor den Folgen eines ungeregelten Brexits. Die FDP-Europaabgeordnete Beer plädierte für eine Verlängerung der Austrittsfrist.

Altmaier (CDU) sagte im Deutschlandfunk, ein ungeordneter EU-Austritt Großbritanniens könnte in konjunkturell ohnehin schwierigen Zeiten weitere Probleme für Exporte und Arbeitsplätze schaffen. Deshalb plädiere er für eine Fristverlängerung, wenn man damit eine Lösung bekomme, mit der ein harter Brexit verhindert werde. Bisher ist der Brexit für den 31. Oktober, also in zehn Tagen, geplant.



Die Vize-Präsidenten des Europäischen Parlaments, Beer, forderte ebenfalls eine Ausweitung der Frist. Die FDP-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, niemand glaube daran, dass das britische Unterhaus die Gesetzgebung innerhalb weniger Tage abschließe.



Auch Europa-Staatsminister Roth zeigte sich grundsätzlich offen. "An einer kurzen Verlängerung der Brexit-Frist sollte es aus meiner Sicht nicht scheitern, wenn sie mit einem klaren politischen Fahrplan verbunden ist", sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post.

Abstimmung über Austrittsvertrag noch heute möglich

Der britische Premierminister Johnson will das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen heute im Unterhaus in London zur Abstimmung stellen. Dazu benötigt er aber grünes Licht von Parlamentspräsident Bercow, der am Nachmittag entscheiden will.



Ob es im Unterhaus eine Mehrheit für das vergangene Woche noch einmal nachverhandelte Austrittsabkommen gibt, ist jedoch ohnehin fraglich. Außenminister Raab zeigte sich zuversichtlich. Es scheine ausreichend Unterstützung im Unterhaus vorhanden zu sein, sagte Raab, der wie Premierminister Johnson der konservativen Partei in Großbritannien angehört. Sie verfügt im Unterhaus über 288 der 650 Sitze und ist auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen.



Laut einem Bericht der Sunday Times könnte Brüssel den Brexit bis Februar 2020 aufschieben, wenn Johnson im Parlament keine Mehrheit für den Vertrag findet.

Nordirische DUP dagegen

Zuletzt hatte die nordirische Partei DUP eine Ablehnung angekündigt. Die größte Oppositionspartei, Labour, fordert derweil eine Volksabstimmung über die Einzelheiten des Brexits. Jedes Austrittsabkommen solle in einem Referendum zur Abstimmung gestellt werden, insbesondere das aktuelle von Johnson, sagte Labours Brexit-Sprecher Starmer. Als Alternative solle ein Verbleib in der EU auf dem Stimmzettel stehen.



Die britische EU-Abgeordnete der Liberaldemokraten, von Wiese, schlug ähnliche Töne an. Sie begrüßte die Verschiebung der Brexit-Entscheidung. Nun gebe es "eine reelle Chance, doch noch in der EU zu verbleiben", sagte sie im Dlf.



Das im Brexit-Kurs zerstrittene Parlament hatte am Samstag eine Entscheidung über das Abkommen verschoben und Johnson damit eine Niederlage zugefügt. Ziel der Vertagung war es, einen ungeordneten Austritt auszuschließen. Die Folge: Johnson war per Gesetz verpflichtet, in Brüssel eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus zu beantragen - dies tat er ohne Unterschrift auf dem offiziellen Schreiben. Johnson hatte immer wieder versprochen, das Königreich mit oder ohne Abkommen am 31. Oktober aus der EU zu führen.

Wirtschaftliche Folgen befürchtet

Johnson hatte vor wenigen Tagen nach langem Streit mit der EU einen geänderten Austrittsvertrag vereinbart, der sofort von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt wurde. Neu geklärt wurde die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland auch nach dem Brexit offen bleiben kann. Zudem vereinbarte Johnson mit Brüssel in einer politischen Erklärung, dass es auf längere Sicht nur eine lose Bindung seines Landes an die EU geben soll.



Der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Bingmann, warnte vor weiteren Schäden für die Wirtschaft. "Es ist unfassbar, was die Briten ihren europäischen Partnern zumuten", sagte er der Rheinischen Post. "Die Unternehmen beiderseits des Ärmelkanals hängen weiter in der Luft und wissen noch immer nicht, wann und wie sie ihre Zoll- und Handelsprozesse künftig zu gestalten haben."



Bei anhaltender Unsicherheit könnte dies den Umsatzrückgang deutscher Exporte nach Großbritannien noch beschleunigen. Allein im ersten Halbjahr sei der Umsatz um mehr als 1,8 Milliarden Euro zurückgegangen.