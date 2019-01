Der Brexit-Unterhändler der EU, Barnier, hat klargestellt, dass der Austrittsvertrag mit Großbritannien nicht mehr verändert wird.

Das ausgehandelte Abkommen sei der einzig mögliche Scheidungsvertrag, sagte Barnier in einem Interview mit mehreren europäischen Zeitungen. Trotz der Ablehnung im britischen Parlament zeigte er sich zuversichtlich, dass es noch eine Einigung geben wird. In Bereichen, die nicht das Abkommen beträfen, sei die EU bereit, die künftigen Beziehungen ambitionierter zu gestalten.



Den gegenwärtigen Streit um die Gestaltung der Grenze in Irland sei "nicht die zentrale Frage", erklärte Barnier. Letztlich gehe es um die Zukunft des Vereinigten Königreichs.



Premierministerin May hatte am Montag erneut im Parlament gesprochen und erklärt, dass sie mit der EU weiter über den Status der Grenze zwischen Irland und Nordirland nach dem Brexit verhandeln wolle.