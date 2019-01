Die EU und die Bundesregierung hoffen auch nach der Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament auf einen geregelten Austritt.

EU-Chefunterhändler Barnier sagte im Europaparlament in Straßburg, das Risiko eines Brexits ohne Abkommen sei so hoch wie noch nie. Priorität bleibe in den nächsten Wochen aber ein geordneter Austritt. London könne von Brüssel jedoch keine großen Zugeständnisse erwarten. Bundeskanzlerin Merkel betonte in Berlin, die britische Premierministerin müsse jetzt erklären, wie es weitergehe. Man habe noch Zeit zu verhandeln und eine Lösung zu finden. Außenminister Maas sagte im Deutschlandfunk, man brauche jetzt schnell eine Lösung. Die Zeit der Spielchen sei vorbei, sagte der SPD-Politiker.



Die Abgeordneten im britischen Unterhaus hatten sich gestern Abend mit 432 zu 202 Stimmen gegen den mit der EU ausgehandelten Vertrag ausgesprochen. Premierministerin May muss sich am Abend einem Misstrauensantrag stellen, den der Labour-Vorsitzende Corbyn beantragt hat.



In der Labour-Partei mehren sich Forderungen nach einem zweiten Referendum. 71 Abgeordnete forderten Corbyn auf, eine erneute Volksabstimmung zu unterstützen. Sie stellten sich damit hinter eine überparteiliche Gruppe von Parlamentariern.