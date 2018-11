Die britische Unterhausabgeordnete Hobhouse rechnet nicht mit einer Zustimmung des Parlaments zum Brexit-Vertragsentwurf von Premierministerin May.

Hobhouse sagte im Deutschlandfunk (Audio), der Deal sei tot. In der gestrigen Parlamentssitzung sei die Ablehnung deutlich zu spüren gewesen. Die Politikerin der Liberaldemokraten ergänzte, es gebe aber auch keine Mehrheit für einen harten Brexit ohne Vertrag mit der EU. Die dritte Möglichkeit sei, dass das Vereinigte Königreich in der EU bleibe. Die Option eines zweiten Brexit-Referendums wachse täglich, betonte Hobhouse. Dies könne ein Ausweg sein aus der politischen Sackgasse.



Premierministerin May hatte den Vertragsentwurf gestern im Parlament gegen deutliche Kritik der Opposition und auch aus den eigenen Reihen verteidigt. Ihr droht ein Misstrauensvotum. Zudem waren mehrere Minister und Staatssekretäre aus Protest gegen den Entwurf zurückgetreten.