Der britische Premierminister Johnson will im Parlament nur über einen unveränderten Brexit-Vertragsentwurf abstimmen lassen.

Sollten die Abgeordneten versuchen, die mit der EU ausgehandelte Vereinbarung mit Zusätzen zu versehen, würde die Regierung den Abstimmungsantrag zurückziehen, sagte ein Sprecher Johnsons in London.



Es ist noch unklar, ob die Abstimmung heute stattfindet. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident Bercow am Nachmittag fällen. Am Samstag hatte das Parlament die Abstimmung noch verschoben. Johnson musste deshalb in Brüssel förmlich eine Verschiebung des Austritts aus der Europäischen Union beantragen, obwohl er selbst auf einem Brexit Ende des Monats besteht, notfalls ohne Vertrag.



Bundesaußenminister Maas sagte in Berlin, er hoffe, dass das britische Parlament das nötige Verantwortungsbewusstsein an den Tag lege und dem Vertrag zustimme. Sollte es Probleme mit der Ratifizierung geben, schließe er eine geringfügige Verlängerung der Brexit-Frist nicht aus.