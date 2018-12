EU-Kommissionspräsident Juncker hat den britischen Bemühungen um Nachverhandlungen am Brexit-Vertrag eine Absage erteilt.

Man könne über Klarstellungen und Interpretationen reden, der Vertrag werde aber nicht wieder aufgeschnürt, sagte er im Europäischen Parlament in Straßburg. Die von vielen Briten kritisierte Auffanglösung für Irland sei unerlässlich.



Juncker trifft sich heute Abend in Brüssel mit der britischen Premierministerin May. Sie hatte am Vormittag in Den Haag bereits mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte gesprochen und kommt am Nachmittag in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen. May bemüht sich um Zugeständnisse der EU, um im britischen Parlament doch noch eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag zu bekommen. Die dort für heute geplante Abstimmung wurde verschoben.