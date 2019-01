Der britische Oppositionsführer Corbyn fordert Neuwahlen für den Fall, dass das Parlament dem Brexit-Vertrag mit der Europäischen Union nicht zustimmt.

Der Labour-Chef äußert sich entsprechend in einem in London

verbreiteten Redemanuskript. Darin heißt es, wenn Premierministerin May ihr wichtigstes Vorhaben nicht umsetzen könne, müsse es so bald wie möglich eine Parlamentswahl geben. Dies sei nicht nur die praktischste, sondern auch die demokratischste Option. Die siegreiche Partei würde dann mit einem neuen Mandat ausgestattet, um ein besseres Abkommen für Großbritannien auszuhandeln. Die Abstimmung über die Brexit-Vereinbarung im britischen Parlament findet am kommenden Dienstag statt.



