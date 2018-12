Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, McAllister, rechnet nicht mit einer Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Vertrag.

Er sehe kaum eine Chance, dass Premierministerin May das mit der EU ausgehandelte Abkommen durchs Parlament bringe, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Im Fall einer Ablehnung sei kaum abzusehen, was dann komme. Möglich wären dann ein Austritt ohne Abkommen, ein Modell ähnlich dem von Norwegen, bei dem das Vereinigte Königreich im Binnenmarkt bleibe, und eine Absage des Brexits. Allerdings gebe es für keine dieser Varianten eine Mehrheit im Unterhaus.



Mcallister warnte die Brexit-Befürworter in Großbritannien vor der Hoffnung auf eine Neuverhandlung des Abkommens. Der EU-Gipfel habe klar gemacht, dass dies nicht möglich sei. Auch die EU sei in den Gesprächsrunden mit London an die Grenzen dessen gegangen, was das Verhandlungsmandat zugelassen habe.



Die britische Premierministerin May hatte auf dem EU-Gipfel gestern weitere Zusicherungen der Europäischen Union zum Brexitvertrag verlangt.