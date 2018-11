Die britische Premierministerin May gerät im Zusammenhang mit dem Vertragsentwurf zum Austritt aus der Europäischen Union zunehmend unter Druck. Der konservative Abgeordnete Rees-Mogg will ein Misstrauensvotum gegen sie anstrengen. Er warf May vor, die Brexit-Befürworter im Stich gelassen zu haben.

Immer mehr Parlamentarier unterstützten deshalb sein Ansinnen, der Regierungschefin das Misstrauen auszusprechen.



Laut britischem Gesetz ist eine Mehrheit von 315 Abgeordneten erforderlich, um die Premierministerin zu stürzen. Sollte May das Votum überstehen, wäre ihre Position bis auf Weiteres gefestigt. Denn eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden.



Am Mittag hatte May den Vertragsentwurf im Parlament vorgestellt und als bestmögliche Vereinbarung bezeichnet. Er stieß allerdings bei der nordirischen DUP, in der Labour-Partei und auch bei konservativen Abgeordneten auf Ablehnung.