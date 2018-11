Der zwischen Brüssel und London ausgehandelte Entwurf eines Brexit-Vertrags wird in der EU mit Erleichterung, aber auch mit Skepsis aufgenommen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie sei froh, dass es jetzt eine Grundlage für einen geregelten Austritt gebe. Nachverhandlungen lehnte sie ab. Diese Frage stelle sich für sie im Augenblick nicht, sagte Merkel am Rande einer Regierungsklausur in Potsdam. Sie widersprach damit der britischen Premierministerin May, die im Parlament in London erklärt hatte, das vorliegende Papier sei noch kein endgültiges Abkommen.



Der französische Regierungschef Philippe nannte den Vertragsentwurf auf Twitter einen großen Schritt. Man wisse aber nicht, ob die Vereinbarung auch angenommen werde. Im britischen Parlament, aber auch in der Regierung stößt der Vertragsentwurf auf Widerstand. Mehrere Minister und Staatssekretäre traten aus Protest zurück.