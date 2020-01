EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen erwartet harte Verhandlungen mit der Regierung in London über die Beziehungen der Europäischen Union zu Großbritannien nach dem Brexit.

Bei der Integrität des europäischen Binnenmarktes und der Zollunion könne es keine Kompromisse geben, sagte von der Leyen vor Studenten der London School of Economics. Ohne die Personenfreizügigkeit sei der Verkehr von Kapital, Waren und Dienstleistungen nicht möglich. Zudem werde es ohne gleiche Wettbewerbsbedingungen in den Bereichen Umwelt, Arbeit, Steuern und staatliche Beihilfen keinen uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt geben.



Von der Leyen trifft am Nachmittag mit Premierminister Johnson in London zusammen. Dabei soll es um den für Ende des Monats geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU und die anstehenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen gehen. Johnson schließt bislang aus, die vorgesehene Übergangsphase über 2020 hinaus zu verlängern.