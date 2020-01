EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft sich heute in London mit dem britischen Premierminister Johnson.

Dabei soll es um den für den 31. Januar geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und die anstehenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen gehen. Schon Ende dieses Jahres soll ein Handelsabkommen stehen. Zu der künftigen Partnerschaft hält von der Leyen gegen Mittag auch eine Rede an der renommierten London School of Economics. Begleitet wird die Kommissionspräsidentin von EU-Chefunterhändler Barnier.



Johnsons Büro veröffentlichte im Vorfeld eine Erklärung, in der erneut betont wird, dass die Übergangsphase nicht über 2020 hinaus verlängert werden soll. Das Ziel sei ein ehrgeiziges Handelsabkommen und keine Angleichung an EU-Regeln. Dies werde Johnson auch von der Leyen mitteilen.