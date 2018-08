Ein Brexit ohne Abkommen könnte nach Ansicht der Trägergesellschaften britischer Krankenhäuser und Rettungsdienste zu Engpässen bei Medikamenten führen.

Das geht aus einem Brief des Verbands der Träger an die Verantwortlichen des nationalen Gesundheitsdiensts NHS hervor, wie britische Medien berichten. Darin warne Geschäftsführer Hopson, die gesamte Lieferkette von Pharmazeutika könne betroffen sein, sollten die Gespräche über den geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union scheitern. Negative Folgen seien auch für die Koordination in Bereichen wie der Seuchenkontrolle und der öffentlichen Gesundheit möglich. Selbst medizinische Geräte könnten demnach knapp werden.



Großbritannien wird die EU am 29. März kommenden Jahres verlassen. Die Verhandlungen über ein Austrittsabkommen stocken derzeit. Als besonders schwer zu lösende Frage gilt die Zukunft der Kontrollen an der dann neuen EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland.