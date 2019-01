Die britische Premierministerin May hat das Parlament in London um ein Mandat für Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen gebeten. Das Unterhaus stimmt heute Abend über mehrere Anträge zum EU-Austritt ab.

May betonte, man müsse den übrigen 27 EU-Staaten endlich klar sagen, was man wolle. Sie räumte ein, dass es im Unterhaus derzeit weder eine Mehrheit für Neuwahlen noch für ein zweites Brexit-Referendum gebe.



Die Premierministerin betonte, sie wolle nicht, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlasse. Sie selbst stellte sich hinter einen Antrag, der vorsieht, die "backstop"-Regelung durch andere Regelungen zu ersetzen. Der "backstop" besagt: Wenn es in der Übergangszeit bis Ende 2020 nicht gelingt, ein Handelsabkommen mit der EU zu erzielen, bleibt Großbritannien erst einmal in einer Zollunion mit der EU. Nordirland bliebe zudem weitgehend im EU-Binnenmarkt.



Die Kritiker in Großbritannien sagen: Das kettet uns dauerhaft an die EU. Sie wollen darum auch ein Kündigungsrecht. Die EU hat Änderungen aber wiederholt ausgeschlossen, zuletzt auch noch einmal heute.

Sieben Anträge

Die Abgeordneten stimmen am Abend über insgesamt sieben Vorschläge ab. Als aussichtsreich gilt ein Antrag der Labour-Abgeordneten Cooper. Damit soll die Regierung verpflichtet werden, eine Fristverlängerung für den Brexit zu beantragen - für den Fall, dass bis Ende Februar kein Abkommen ratifiziert ist. Das wäre zumindest ein Zeitgewinn - angedacht bis Ende des Jahres.



Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, forderte eine Verschiebung des Brexits. Vordringlichste Aufgabe sei es, einen ungeregelten Brexit zu verhindern, sagte Corbyn. Es bestehe keine Chance, dass die Regierung bis zum Austrittstermin am 29. März sämtliche notwendigen Gesetze verabschiede.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier warnte erneut vor einem ungeregelten Brexit. Ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen werde Arbeitern und Familien schaden, schrieb Altmaier auf Twitter.