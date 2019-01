Der Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl, Weber, hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Verschiebung des Brexit-Termins geäußert.

Ein Aufschub ergebe nur dann Sinn, wenn man aus London wisse, wie der Plan aussieht, sagte Weber im Deutschlandfunk. Eine Verschiebung des EU-Austritts, nur um Zeit zu gewinnen, vertage die Probleme nur. Die Briten müssten den übrigen EU-Staaten nun endlich Orientierung geben. Wenn sie sich etwa für ein Norwegen-Modell entschieden, könnte man innerhalb eines Jahres zu einem Abschluss kommen, betonte Weber. Norwegen ist Mitglied des Binnenmarkts, ohne der EU anzugehören.



Die britische Premierministerin May hatte gestern Abend ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. 325 Abgeordnete votierten für und 306 gegen sie. May erklärte anschließend, alle Politiker müssten jetzt Eigeninteressen beiseite legen und gemeinsam daran arbeiten, Großbritannien aus der EU zu führen. May führte bereits erste Gespräche mit Oppositionspolitikern, zu denen allerdings Labour-Chef Corbyn nicht erschien. Ihre Brexit-Strategie will May am Montag im Parlament bekanntgeben.

Labour stellt Bedingungen für Gespräche mit May

Labour-Chef Corbyn forderte May auf, die Option eines ungeregelten Brexits ohne Vertrag vom Tisch zu nehmen. Andernfalls werde man keine Gespräche mit ihr führen. Ein Parteisprecher erklärte weiter, man halte daran fest, dass Neuwahlen die beste Option seien. Eine Chance, dass der von May ausgehandelte Brexit-Vertrag doch noch eine Zustimmung im Parlament finden könne, sehe man nicht.



Die Journalistin des "The Economist", Anne Mcelvoy, sagte im Deutschlandfunk, das überstandene Misstrauensvotum bedeute nicht, dass sie einen klaren Weg vor sich habe. May müsse Mehrheit finden zwischen Konservativen und Labour, die einen sanfteren Brexit wollten, sagte Mcelvoy. Sie sprach von einem "dramatischen Spiel auf höchster Ebene".

Bundestag befasst sich mit Gesetz zum Brexit

In Berlin befasst sich heute der Bundestag mit dem Thema Brexit. In einem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf geht es um Regelungen für einen Übergangszeitraum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs.



Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, sieht zunehmende Chancen für ein zweites Referendum über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Die Bundesjustizministerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, ihr Eindruck sei, dass diese Möglichkeit heute wahrscheinlicher sei als noch vor wenigen Wochen. Es komme jetzt ein bisschen darauf an, ob sich ein öffentlicher Druck entfalte.