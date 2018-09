Der britische Wirtschaftsminister Clark hält einen Erfolg der Brexit-Verhandlungen nach eigenen Worten für sehr wahrscheinlich.

Am Rande des Parteitags der Konservativen in Birmingham warnte Clark außerdem, Unternehmen sollten möglichen negativen Perspektiven der Austrittsverhandlungen mit der EU nicht zu viel Gewicht beimessen. Personen und Firmen, die Entscheidungen wegen der laufenden Gespräche verzögerten, könne man deshalb aber keinen Vorwurf machen, räumte er ein.



Premierministerin May hatte vor Beginn des viertägigen Parteitags noch einmal für ihren Brexit-Kurs geworben. In einem Interview mit der BBC warf sie zudem ihren Kritikern vor, mit der politischen Zukunft des Landes zu spielen. Mays Hauptgegner, der frühere Außenminister Johnson, sagte der "Sunday Times", anders als May glaube er an den Brexit und habe dafür gekämpft. Johnson hatte am Freitag einen eigenen Plan für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union vorgelegt.