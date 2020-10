Wirtschaftsvertreter halten es für eher unwahrscheinlich, dass es bei den Brexit-Gesprächen zu einer Einigung zwischen Großbritannien und der EU kommt.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutsch- Britischen Industrie- und Handelskammer, Hoppe, sagte dem Deutschlandfunk, kein Deal mache ein gutes Verhältnis zwischen beiden Parteien schwieriger. Er äußerte dennoch die Hoffnung, dass die letzten Hürden genommen werden könnten. Hoppe rechnet frühestens Ende Oktober mit einer Vereinbarung.



Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Lange, hält die Briten eigenen Worten zufolge zwar auch für kooperativer als noch vor wenigen Wochen. Man diskutiere beispielsweise über Staatshilfen. Die Briten würden erkennen, dass es Überprüfungen geben müsse. Allerdings seien manche Themen noch ungeklärt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Vereinbarung geben werde, schätzt Lange auf 60 Prozent.



Einwänden, die EU bewege sich in den Verhandlungen mit Großbritannien zu wenig, widersprach Lange. Verhandlungen seien ein Geben und Nehmen. Es gebe eine gemeinsame politische Erklärung, die beide Seiten unterschrieben hätten. In dieser sei unter anderem festgeschrieben, dass es keine Zölle gebe solle. Diese Grundlage stelle Premierminister Johnson aber bewusst und offensichtlich infrage.

Johnson will erst nach EU-Gipfel entscheiden

An diesem Donnerstag und Freitag wird der Stand der Diskussion über einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU zu den Hauptthemen des Gipfeltreffens der Europäischen Union gehören. Johnson gab bekannt, er wolle erst nach dem EU-Gipfel darüber entscheiden, ob Großbritannien die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt fortsetzen werde. Bei den Gesprächen gebe es immer noch Differenzen, vor allem bei den Fischerei-Rechten.



Der Handelspakt soll Zölle und Handelshemmnisse nach der Brexit-Übergangsphase vermeiden, die in zweieinhalb Monaten endet. Die EU will die von Großbritannien gesetzte Frist für eine Einigung auf einen Handelspakt ignorieren und intensiv weiter verhandeln, heißt es in einem Entwurf des Abschlussdokuments zum EU-Gipfel, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

