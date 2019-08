In Großbritannien haben zehntausende Menschen gegen die von Premierminister Johnson verordnete Zwangspause des Parlaments demonstriert.

Unter anderem vor dem Regierungssitz in der Downing Street in London versammelten sich Protestierende mit Trommeln und Pfeifen. Neben EU-Flaggen waren Schilder mit Aufschriften zu sehen wie "Schäm Dich, Johnson" oder "Stoppt den Putsch". Proteste gab es auch in York, Newcastle, Bristol und Belfast.



Der Premierminister hatte am Mittwoch durchgesetzt, dem Parlament von Mitte September bis Mitte Oktober eine Sitzungspause zu verordnen. Nur rund zwei Wochen später soll der EU-Austritt erfolgen. Kritiker sehen darin den Versuch der Regierung, im Brexit-Verfahren parlamentarische Rechte zu beschneiden.