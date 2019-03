Der Zoll stellt sich mit zusätzlichem Personal auf den Brexit ein.

Wegen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU würden 900 neue Mitarbeiter engagiert, sagte Bundesfinanzminister Scholz in Leipzig. Derzeit hat der Zoll bundesweit rund 40.000 Mitarbeiter. Der Minister kündigte zudem eine bessere Entlohnung der Zöllner an, um den Beruf attraktiver zu machen.



Welche Warenmengen vom Zoll künftig zusätzlich abgefertigt werden müssen, sei schwer vorherzusagen, erklärte Scholz. Man sei auch auf einen Austritt ohne Abkommen vorbereitet. In diesem Fall würde Großbritannien von einem Tag auf den anderen als Drittstaat gelten, und es würden Einfuhrsteuer und Zölle fällig.