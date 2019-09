Der deutsche Zoll hat laut GdP zu wenig Personal für einen ungeregelten Brexit.

Der Vorsitzende der Zollgruppe in der Gewerkschaft der Polizei, Buckenhofer, sagte der "Wirtschaftswoche", das größte Problem sei nicht die Abfertigung an der Grenze, sondern die Kontrolle. In diesem Bereich fehlten schon jetzt rund 4000 Beamte. Durch einen ungeregelten Brexit steige die Gefahr, dass mehr Rauschgift, Waffen und gesundheitsgefährdende Stoffe nach Deutschland kämen. Eine ausreichende Kontrolle von Waren aus Großbritannien sei nicht möglich, betonte Buckenhofer.