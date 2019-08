Frankreichs Präsident Macron hat eine Neuverhandlung des Brexit-Abkommens zwischen der Europäischen Union und Großbritannien abgelehnt.

Macron sagte beim Antrittsbesuch des britischen Premierministers Johnson, die EU könne mit den Briten nur noch über Detailfragen innerhalb des bestehenden Abkommens reden. Zudem erteilte Macron Johnsons Ansinnen eine Absage, die sogenannte Backstop-Regelung für die irische Grenze im Austrittsabkommen zu streichen. Diese sieht vor, dass Großbritannien auch nach seinem Austritt in einer Zollunion mit der EU verbleibt, um Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland und Nordirland zu vermeiden. Johnson bezeichnete in der Vergangenheit diese Vereinbarung als undemokratisch. Sie verletze die Souveränität Großbritanniens.



Johnson versicherte in Paris, einen geordneten EU-Austritt anzustreben. Er sei zuversichtlich, dass bis zum anvisierten Austrittsdatum am 31. Oktober eine Regelung gefunden werden könne.