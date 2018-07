Angesichts des Handelskonfliktes mit den USA hat Chinas Präsident Xi Jinping vor Alleingängen einzelner Staaten gewarnt.

In einem Handelskrieg gäbe es keinen Gewinner, sagte Xi beim Gipfeltreffen der sogenannten Brics-Staaten in Johannesburg. Protektionismus mache alle beteiligten Parteien ärmer. Wer einen solchen Kurs verfolge, werde sich letztlich nur selbst schaden. - Die US-Regierung hat Strafzölle auf chinesische Importe verhängt.



Um Strafzölle geht es auch bei einem Treffen zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump am Abend in Washington. Trump droht mit einer Ausweitung, was Juncker verhindern will.



Zu den Brics-Staaten gehören die aufstrebenden Wirtschaftsnationen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

