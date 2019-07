Brief an Assad

Papst Franziskus hat in einem Brief an den syrischen Staatschef Assad einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung in dem Bürgerkriegsland gefordert.

Was in Syrien geschehe, sei wirklich unmenschlich und inakzeptabel, heißt es in einer persönlichen Botschaft des Papstes, die von einem Sondergesandten der Kurie an den syrischen Machthaber überbracht wurde. Der Papst bittet darin um humanitäre Erleichterungen vor allem für die Menschen in der umkämpften Stadt Idlib im Nordwesten des Landes und um die Wiederaufnahme von Verhandlungen. Präsident Assad müsse alles in seiner Macht Stehende tun, um diese humanitäre Katastrophe zu stoppen, so der Papst.