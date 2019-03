Brief an EU-Kommission

Bundesgesundheitsminister Spahn befürchtet für den Fall eines ungeordneten Brexits Versorgungsprobleme bei wichtigen Medizinprodukten.

Dies geht aus einem Brief des CDU-Politikers an die Europäische Kommission hervor, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Darin warnt der Bundesgesundheitsminister, dass etwa orthopädische Implantate und Produkte, mit denen Blutspenden auf Erreger wie HIV getestet werden können, spätestens ab Mitte April 2019 nicht ausreichend zur Verfügung stehen könnten. Dann verlören zehntausende Medizinprodukte ihre formelle Verkehrsfähigkeit in der EU. Hintergrund ist, dass viele Hersteller Produkte in Großbritannien zugelassen haben. Die dort ausgestellten Zertifikate würden bei einem harten Brexit in der EU ungültig.