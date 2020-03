Brief an Finanzminister

Die ostdeutschen Länder haben vom Bund erneut die kostenlose Übertragung seiner Agrarflächen im Osten verlangt.

Die Agrarminister der fünf Länder schrieben einen diesbezüglichen Brief an Bundesfinanzminister Scholz. Darin heißt es nach Angaben des Ressortchef Backhaus in Mecklenburg-Vorpommern, die ehemals volkseigenen Flächen sollten für den Klima-, Wasser- und Naturschutz genutzt und auch produzierenden Bauern für Verfügung gestellt werden.



Die bundeseigene Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH verfügt in den ostdeutschen Ländern über rund 109.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Bislang veräußert er diese meistbietend. Die Agrarministerkonferenz hatte bereits im Herbst 2019 verlangt, diese Flächen stattdesssen kostenlos auf die Länder zu übertragen.