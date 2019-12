Brief an Finanzminister Scholz

Bundeswirtschaftsminister Altmaier dringt darauf, von der beschlossenen Kassenbon-Pflicht Abstand zu nehmen.

Die Vorgabe, bei jeder Transaktion in Geschäften oder Cafés einen Beleg auszugeben, werde zu einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie führen, schrieb der CDU-Politiker an Finanzminister Scholz, SPD. Zudem werde die Umwelt stark belastet, da die häufig auf Thermopapier gedruckten Bons zu Milliarden direkt im Müll landeten. Alleine die Handelskette Rewe rechne mit 140.000 Kilometern zusätzlicher Kassenbons pro Jahr. Über den Brief berichten mehrere Medien. Altmaiers Ministerium bestätigte, dass es in dieser Sache einen Austausch mit dem Finanzminister gebe.



Mit dem Kassengesetz soll Steuerbetrug verhindert werden. Die Kassenbon-Pflicht soll ab dem Jahreswechsel sicherstellen, dass alle verkauften Waren lückenlos erfasst werden. SPD-Fraktionsvize Post sprach von einem verhältnismäßigen Mittel. Es wäre unverantwortlich, wenn sich der Staat weiterhin Milliardeneinnahmen entgehen lassen würde.