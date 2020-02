Brief an Merkel

Migrantenorganisationen haben nach dem Anschlag von Hanau konkrete Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus gefordert.

Ein Viertel der Bevölkerung habe einen Migrationshintergrund und fürchte um seine Unversehrtheit, um seine Zukunft und die seiner Kinder, heißt es in einem auf einer Konferenz in Berlin veröffentlichten Brief an Bundeskanzlerin Merkel. Darin werden mehr Beteiligungsrechte und mehr Repräsentation in Gremien gefordert. Kritisiert wird unter anderem, dass es im gesamten Kabinett nicht eine Person gebe, die Erfahrung mit Rassismus habe. Zum Vergleich hieß es, man stelle sich beispielsweise ein Kabinett ohne einen einzigen Ostdeutschen oder ohne eine einzige Frau vor. - Die Bundeskonferenz ist nach eigenen Angaben ein Netzwerk aus 40 Migrantenorganisationen in Deutschland.