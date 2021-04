Brief an Putin

Mehr als 50 deutsche Russland-Experten aus Wissenschaft und Kultur haben in einem Brief an den russischen Präsidenten Putin die Freilassung des Oppositionspolitikers Nawalny gefordert.

Sie seien in tiefer Sorge um Nawalny und befürchteten, dass sein Schicksal die Entfremdung zwischen unseren Gesellschaften vertiefen werde, heißt es in dem Schreiben. Zugleich fordern die Autoren, dass der 44-jährige von Ärzten seiner Wahl behandelt wird. Unterzeichnet haben den Brief unter anderen der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, Polenz, und der Vorsitzende des Verbands für Osteuropahistoriker, Aust.



Der in einem Straflager inhaftierte Nawalny hatte gestern angekündigt, seinen dreiwöchigen Hungerstreik zu beenden. Er folgte damit dem Rat von Ärzten.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.