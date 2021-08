Brief an Seehofer

In einem Brief an Bundesinnenminister Seehofer fordern vier Landesminister der Grünen und der Linken, afghanischen Bundeswehrhelfern die Einreise nach Deutschland zu erleichtern.

Der Bund habe die moralische Pflicht, aktiv für die zügige, strukturierte und unbürokratische Ausreise aller Ortskräfte und ihrer Familien zu sorgen, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. So sollten etwa Charterflüge für die Helfer organisiert werden. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 900 Ortskräfte sowie ihre Familien in großer Gefahr leben würden, sollten sie in Afghanistan bleiben.



Der Brief wurde von Thüringens Migrationsminister Adams gemeinsam mit seinen Amtskolleginnen Binz aus Rheinland-Pfalz, Breitenbach aus Berlin und Stahmann aus Bremen unterzeichnet.

