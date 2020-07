Brief an US-Abgeordnete

Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern setzen sich dafür ein, den angekündigten Abzug von rund 9.500 US-Soldaten aus Deutschland zu verhindern.

In einem gemeinsamen Brief bitten die vier Ministerpräsidenten 13 Mitglieder des US-Kongresses dafür um Unterstützung. In dem Schreiben heißt es, die hier stationierten Soldaten stellten das Rückgrat der US-Präsenz in Europa und der Handlungsfähigkeit der Nato dar. Die Strukturen seien von Amerikanern und Deutschen über Jahrzehnte miteinander aufgebaut worden. Sie seien die Voraussetzung für einen partnerschaftlichen Beitrag zum Frieden in Europa und der Welt.



US-Präsident Trump hatte Mitte Juni erklärt, etwa 9.500 in Deutschland stationierte Soldaten abziehen zu wollen. Das hiesige US-Truppenkontingent würde damit auf 25.000 reduziert.