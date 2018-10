US-Präsident Trump hat eine mögliche Mitverantwortung an der Briefbomben-Serie zurückgewiesen. Zwar wisse er, dass der gestern festgenommene Verdächtige ein Anhänger von ihm sei, sagte Trump in Washington. Ihn selbst treffe jedoch keine Schuld. Vielmehr habe er den Tonfall seiner Rhetorik bereits abgemildert, obwohl er von den Medien weiter "unfair" behandelt werde. Dem Verdächtigen auf die Spur waren die Ermittler durch Fingerabdrücke gekommen.

Darüber hinaus zog Trump einen Vergleich zu den Schüssen eines Anhängers des linksgerichteten Senators Sanders auf einen republikanischen Kongressabgeordneten im vergangenen Jahr, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde.



Nach Angaben von Justizminister Sessions droht dem mutmaßlichen Briefbomben-Attentäter eine jahrzehntelange Haft. Der 56-Jährige soll 13 Sprengsätze an Kritiker von Präsident Trump unter anderem in der Politik und den Medien geschickt haben.



Weiter erklärte Sessions, der Mann müsse sich konkret in fünf Anklagepunkten verantworten, darunter "illegaler Versand von Sprengstoff" und "Drohungen gegen frühere Präsidenten". Man habe ihn durch DNA-Spuren und Fingerabdrücke identifiziert. Zu einem möglichen Motiv äußerte sich Sessions nicht.