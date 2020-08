Sehr verehrter Ludwig van Beethoven,

gestern saß ich wieder lange an ihren Sonaten für Pianoforte und Violoncello, die uns täglich erstaunen und erfüllen. Im Gespräch mit meinem Lehrer Eberhard Feltz kamen wir auf die große Fuge zu sprechen. Er bemerkte, dass 1825, im Jahr der Komposition mehrere Jahrhundertfluten an Nord und Ostsee über die Küstenländer hereinbrachen. In den Niederlanden wurde die Februarflut zur größten Naturkatastrophe des 19. Jahrhunderts erklärt.

Ihr Werk und Schaffen ist eine Naturgewalt, welche die Menschen bis an das Ende ihrer Tage bestimmen, aufwecken und leiten wird. Sie sprechen in Ihrer Musik zu allen Menschen dieser Welt mit einer Direktheit und Universalität, wie es noch kein Mensch zuvor vermocht hat. Sie offenbaren uns Wahrheiten mit größter Unschuld und geben uns Hoffnung in tiefster Dunkelheit. Wir knien vor Ihnen nieder aus Dank und Verehrung.

Ihr ergebener,

Nicolas Altstaedt

(Deutschlandradio / imago / Klaus W. Schmidt)