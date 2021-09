Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat Klage gegen den Bundeswahlleiter Thiel erhoben und wirft ihm "indirekte Wahlmanipulation" vor.

Dies teilte Forsa in Berlin mit. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Institut und Wahlleiter. Dieser hatte Forsa aufgefordert, keine Daten von Briefwählern in die sogenannte "Sonntagsfrage" mit einfließen zu lassen. Thiel verwies auf das Bundeswahlgesetz. Dieses legt fest, das Abstimmungsdaten von Wählern nicht vor dem Wahltag verwendet werden dürfen.



Forsa-Chef Güllner argumentiert dagegen, der Passus beziehe sich nur auf Befragungen am Wahltag selbst - also auf sogenannte Exit-Polls etwa beim Verlassen der Wahllokale. Daten aus der Befragung auch von Briefwählern seien dagegen schon früher mit in das Gesamtergebnis von Sonntagsfragen eingeflossen, ohne dass dies gesondert kenntlich gemacht worden sei.



Nach Angaben einer Sprecherin des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, wo die Klage eingereicht wurde, soll eine Entscheidung "zeitnah" getroffen werden.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.