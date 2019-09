Im südenglischen Brighton hat der Parteitag der britischen Labour-Partei begonnen. Zum Auftakt rief Generalsekretärin Formby die Delegierten auf, Differenzen beiseite zu legen. Vielmehr solle man sich zu 100 Prozent darauf fokussieren, die konservativen Tories bei den nächsten Wahlen zu besiegen.

Der Parteitag ist auf fünf Tage angesetzt und steht auch im Zeichen eines internen Konflikts um den geplanten EU-Austritt Großbritanniens. Während viele Parlamentsangeordnete klar Position für eine Abkehr vom Brexit bezogen haben, wird dem Parteivorsitzenden Corbyn eine zu zögerliche Haltung vorgeworfen. Seine Rede wird für den kommenden Mittwoch erwartet.

Corbyn: Erst No-Deal-Brexit abwenden, dann Neuwahl

Corbyn erläuterte in einem Gastbeitrag im Guardian, zuerst solle ein Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober abgewendet werden. Sei dieser No-Deal-Brexit vom Tisch, wolle er eine Parlamentswahl herbeiführen. Eine Labour-Regierung würde ein vernünftiges Abkommen schließen, erklärte Corbyn, "einschließlich einer neuen Zollunion mit der EU, einer engen Beziehung zum Binnenmarkt und Garantien für Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz". Das werde dann in einem neuen Referendum dem Volk vorgelegt, wobei die Alternative ein Verbleib in der EU wäre, so Corbyn. Er selbst wolle neutral bleiben.