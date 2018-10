Der Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus hat CDU und CSU zur Modernisierung aufgerufen. Die Union müsse raus aus der Defensive und den Mut haben, auch unbequeme Themen zu setzen, sagte Brinkhaus auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel.

Sie müsse nach vorne schauen bei Themen wie dem Welthandel, der Technologie oder der Rente. Die Union denke noch zu sehr in verkrusteten Strukturen. Es sei aber besser, in Projekten zu denken. Vorbildfunktion könnten Nichtregierungsorganisationen wie etwa Greenpeace haben. Von diesen NGOs könne man lernen, in Kampagnen zu arbeiten, empfahl Brinkhaus.



Die Nachwuchs-Organisation von CDU und CSU hatte sich gestern für eine Begrenzung der Kanzlerschaft auf drei Wahlperioden ausgesprochen. Die Delegierten stimmten am Abend mit knapper Mehrheit für einen entsprechenden Antrag. Zuvor hatte sich Bundeskanzlerin Merkel in einer Rede gegen eine solche Begrenzung ausgesprochen. Diese würde im Widerspruch zum freien Mandat der Bundestagsabgeordneten stehen, argumentierte Merkel.