Der neue Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, fordert von CDU und CSU mehr politische Offensive.

Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel sagte er, die Schwesterparteien dächten noch zu sehr in verkrusteten Strukturen und müssten nach vorne schauen bei Themen wie Technologie, Welthandel oder Rente. Lernen könne man etwa von der Kampagnenfähigkeit von Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace. Zudem sei Mut gefragt, auch unbequeme Themen zu setzen. Darüber hinaus forderte Brinkhaus mehr Einigkeit. Die Union müsse sich mehr um die Mitte der Gesellschaft kümmern und dafür sorgen, dass das Land zusammenhalte.



CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer verlangte ein Ende von Schuldzuweisungen innerhalb der CSU vor der bayerischen Landtagswahl. Vielmehr sollten sich beide Parteien nun darauf konzentrieren, die Wähler sowohl in Bayern als auch in Hessen von der Union zu überzeugen.