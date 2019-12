Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, fordert von der SPD Klarheit in Bezug auf den Fortbestand der Regierungszusammenarbeit.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die Union würde gerne auf Basis des Koalitionsvertrags weitermachen. Die Aussagen der Protagonisten auf dem SPD-Parteitag zu diesem Thema seien widersprüchlich. Die SPD dürfe nicht alle vier Wochen die Grundsatzfrage stellen, meinte Brinkhaus und kritisierte, dass sich die Sozialdemokraten unter anderem sozialpolitisch den Themen der Vergangenheit widmeten. Die Union würde sich lieber über die Zukunft unterhalten.



Zur Diskussion über CO2-Preise sagte Brinkhaus, diese seien bereits beschlossen, würden aber ohnehin jedes Jahr nachjustiert, sofern Bedarf bestünde.

Laschet offen für Gespräche über höheren CO2-Preis

Andere führende Unionspolitiker von CDU und CSU hatten sich zuvor uneins in der Frage gezeigt, ob sie in der Großen Koalition auf die Forderungen der neuen SPD-Führung eingehen sollten. CDU-Vize Laschet zeigte sich bereit, über einen höheren Preis für den Ausstoß von CO2 zu verhandeln. Er begründete dies damit, dass man darüber ja sowieso schon mit den Grünen rede - nämlich im Bundesrat, wo deren Zustimmung zum Klimapaket erforderlich ist. Insofern müsse das Klimapaket gar nicht erst aufgeschnürt werden. Es liege in Teilen längst "aufgeschnürt auf dem Tisch des Vermittlungsausschusses", sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen der "Welt am Sonntag".

Kramp-Karrenbauer und Blume kompromisslos

Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer äußerte sich dagegen kompromisslos. Sie verwahrte sich gegen "Bedingungen" nach dem Motto: "Wenn das nicht kommt, dann gehen wir". Sie erwarte Vertragstreue von den Sozialdemokraten, sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag" und fügte hinzu: "Ich hätte mir ein wirklich klares Signal des SPD-Parteitags zur Fortsetzunge der Großen Koalition gewünscht."



Auch CSU-Generalsekretär Blume erteilte Änderungen am Koalitionsvertrag eine Absage. Er schrieb auf Twitter, eine SPD auf Linkskurs werde nicht zu einer Regierung auf Linkskurs führen.