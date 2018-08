Erst ein Jahr nach der Bundestagswahl steht in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Abschluss der personellen Neuaufstellung für diese Legislaturperiode an. Dass der Vorsitzende der gemeinsamen Bundestagsfraktion gerade einmal zwölf Monate nach ihrer Konstituierung schon wieder im Amt bestätigt oder neu gewählt werden muss, ist eine Besonderheit der Unionsparteien. Sie entspricht einer politischen Lebenserfahrung, die weiß, wie sich die internen Machtverhältnisse verschieben, wenn erst einmal eine Regierung gebildet ist und die Posten in Ministerien sowie Bundestagsausschüssen vergeben sind.

Ausbalancieren interner Machtverhältnisse

Es geht dabei immer um das Ausbalancieren interner Machtverhältnisse. Am Ende bleiben stets mehr Enttäuschte als dankbar Beglückte zurück. Volker Kauder, der seit Beginn der Kanzlerschaft Angela Merkels an der Spitze der Unionsfraktion steht, hat das immer wieder zu spüren bekommen. Er hat sich in seiner Fraktion nicht nur Freunde gemacht. Als Angela Merkel und Horst Seehofer ihn vor einem Jahr zur erneuten Wahl vorschlugen, war das etlichen Fraktionsmitgliedern, die sich schon zuvor nur mit gedämpftem Enthusiasmus für eine Wiederwahl Angela Merkels eingesetzt hatten, zu viel der Kontinuität.

Mit einem verhältnismäßig schlechten Ergebnis von nur 77 Prozent wurde Volker Kauder damals in seine vierte Amtszeit als Fraktionsvorsitzender gewählt.

Als nach der Bildung der neuen Regierung auch die Stellvertreterposten vergeben wurden, erhielt Ralph Brinkhaus, der seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter aus Gütersloh im Bundestag sitzt, 99,5 Prozent. Die Anerkennung in den eigenen Reihen wird ihn ermutigt haben, jetzt den Hut gegen Kauder in den Ring zu werfen. Brinkhaus vertritt als ausgewiesener Wirtschafts- und Haushaltspolitiker ein Themenfeld, auf dem sich manche wieder ein stärkeres Profil ihrer Partei wünschen. Auch das könnte Teil des Kalküls sein.

Gezielte Indiskretionen wahrscheinlich

Dennoch spricht wenig dafür, dass das Kalkül Brinkhaus‘ aufgeht. Seine Ambition, Kauder an der Fraktionsspitze abzulösen, wurde publik, nachdem er sie dem Fraktionschef selbst und der Kanzlerin gegenüber offenbart hat. Brinkhaus selbst hat sich dazu bis heute öffentlich nicht geäußert. In der Fraktion ist keine Mobilisierung für ihn oder gegen Kauder wahrnehmbar. Das spricht dafür, dass hier der Versuch einer Fronde - wahrscheinlich durch gezielte Indiskretionen - bereits im Keim erstickt wurde.

Angela Merkel hat Volker Kauder einst, als sie sich 2002 selbst an die Spitze der Fraktion setzte, aus der Mitte ihrer parteiinternen Gegner als parlamentarischen Geschäftsführer an ihre Seite geholt. Das war damals eine der raffiniertesten und erfolgreichsten Personalentscheidungen ihrer Karriere. Kauder hat ihr seitdem in ungebrochener Loyalität den Rücken in der Fraktion freigehalten. Merkel pflegt solche Treue zu honorieren. Was die personelle Erneuerung der CDU angeht, verfolgt sie ihre eigene Agenda. Ein Wechsel an der Spitze der Fraktion dürfte darin Teil der streng verborgenen Pläne für den eigenen Rückzug sein. Merkel wird es kaum zulassen, dass sie aus der Fraktion durchkreuzt werden.

