Zwei führende Virologen in Deutschland haben sich für einen Lockdown schon vor Weihnachten ausgesprochen.

Treffen mit zehn Personen seien "aus virologischer Sicht zu viel, sagte Melanie Brinkmann vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig im ARD-Fernsehen. Man solle sich auf die allernötigsten Kontakte konzentrieren. In den mancherorts geplanten Lockerungen über die Festtage liege eine sehr große Gefahr. "An Weihnachten rücken wir nah zusammen, besuchen unsere Verwandten. Und im Januar können wir dann damit rechnen, dass die Infektionszahlen wieder steigen, wie wir es in den USA gesehen haben nach dem Thanksgiving-Fest."



Auch der Virologe Drosten hält schärfere Corona-Auflagen und einen baldigen Lockdown in Deutschland für dringend geboten. Er sagte im NDR-Podcast "Coronavirus-Update", die Wahrscheinlichkeit sei sehr groß, dass die Zahl der Infektionen in den Weihnachtsferien steige. Wenn man jetzt nicht handle, drohe dann Ende Januar und im gesamten Februar ein Lockdown, der die Wirtschaft massiv schädige. Drosten ist einer der Experten, die an der jüngsten Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina mitgewirkt haben. Sie plädieren dafür, die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown zu nutzen. Demnach soll das öffentliche Leben von Weihnachten bis mindestens 10. Januar 2021 weitgehend ruhen. Das Papier der Leopoldina sollte vielleicht verstanden werden als "deutliche und letzte Warnung der Wissenschaft", führte Drosten aus.



In Bayern gilt ab heute der Katastrophenfall, der Ausgangsbeschränkungen und Wechselunterricht ab der achten Klasse vorsieht. In Sachsen werden von Montag an Schulen, Kitas sowie große Teile des Einzelhandels geschlossen. Weitere Bundesländer haben Auflagen erlassen, die unter anderem für die Zeit von Weihnachten bis Neujahr gelten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 9.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.