In der westenglischen Hafenstadt Bristol sind Proteste gegen ein geplantes Polizeigesetz in gewaltsame Ausschreitungen gemündet.

Bei den Krawallen griffen zahlreiche Menschen eine Polizeiwache an und setzten zwei Einsatzfahrzeuge in Brand, wie der Sender Sky News am Abend berichtete. Innenministerin Patel sprach von inakzeptablen Szenen. Das von der konservativen britischen Regierung eingebrachte Polizeigesetz räumt den Sicherheitskräften deutlich weitreichendere Befugnisse ein als bisher.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.