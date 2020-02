Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish hat auch bei den 40. Brit Awards gewonnen. Die US-Sängerin erhielt in London den Preis als beste internationale Künstlerin.

Bester internationaler Künstler wurde der US-Rapper Tyler the Creator. Zwei Auszeichnungen gingen an den Singer-Songwriter Lewis Capaldi. Er wurde als Bester Nachwuchskünstler und für "Someone You Loved" für die Single des Jahres geehrt.



Als bester britischer Künstler wurde wie schon 2018 der Rapper Stormzy ausgezeichnet, den Preis als beste britische Künstlerin erhielt die Newcomerin Mabel. Das beste britische Album ist "Psychodrama" des Londoner Rappers Dave. Foals setzte sich als beste Band unter anderem gegen Coldplay und Bastille durch.