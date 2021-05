Die Popsängerin Dua Lipa ist bei den Brit Awards als beste britische Künstlerin ausgezeichnet worden.

Auch der Preis für das Album des Jahres ging an die 25-Jährige für "Future Nostalgia". Als bester männlicher Künstler wurde der Rapper J Hus geehrt. Internationale Auszeichnungen erhielten unter anderem die US-Sängerin Billie Eilish und der kanadische Sänger The Weeknd.



Die Brit Awards sind das größte jährlich stattfindende Event in der Pop-Branche Großbritanniens. Ursprünglich sollte die große Gala in London bereits vor drei Monaten stattfinden - wegen der Corona-Pandemie musste sie verschoben werden. Jetzt waren 4.000 Zuschauer vor Ort. Sie trugen keine Masken und mussten keinen Abstand halten, wurden vorher aber auf das Coronavirus getestet.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.