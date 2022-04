IS-Kämpfer in Syrien (Archivbild) ( Amaq News Agency/AP/dpa)

Das Strafmaß wurde von einem Bundesgericht in Alexandria nahe der Hauptstadt Washington verkündet. Der 38-Jährige war an der Geiselnahme und Ermordung der zweier US-Journalisten und zweier Entwicklungshelfer beteiligt. Vor Gericht bekannte er sich zu den Taten. In dem Fall war vor zwei Wochen ein weiterer Dschihadist schuldig gesprochen worden. Auch ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die beiden Männer hatten einer Dschihadisten-Gruppierung in Syrien angehört, die wegen des britischen Akzents ihrer Mitglieder von ihren Geiseln den Namen "Beatles" erhielt.

