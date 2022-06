Der Europaabgeordnete Caspary warnte die britische Regierung davor, die mit der Europäischen Union vereinbarte Brexit-Regelung für Nordirland zu ändern. Der Vertrag sei von beiden Seiten über einen langen Zeitraum hinweg ausgehandelt worden, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

London solle sich daher genau überlegen, ob es die Vereinbarungen breche, ergänzte Caspary in unserem Programm . Unbestreitbar gebe es bei der Umsetzung des so genannten Nordirland-Protokolls Probleme. Diese müssten aber gemeinsam gelöst werden. Caspary wies zudem darauf hin, dass bei Vertragsbruch die Europäische Union mit ziemlicher Sicherheit ein Vertragsverletzungsverfahren in Gang setzen werde. In letzter Konsequenz sei auch die Verhängung von Zöllen nicht ausgeschlossen.