Die britische Parlamentarierin Hobhouse sieht keine Mehrheit im Unterhaus für einen Brexit ohne Vertrag.

Die Liberal-Demokratin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Premierministerin May habe versprochen, das Parlament über die Art des EU-Austritts abstimmen zu lassen. Dort seien die Befürworter eines Brexits um jeden Preis aber in der Minderheit. Sie sehe als einzige Lösung die derzeit diskutierte Verlängerung der Übergangsphase. Dies gäbe Zeit, um neu über das Hauptproblem nachzudenken, und das sei die Nordirland-Frage. Immerhin gebe es in den Verhandlungen zwischen London und der EU ansonsten zu 90 Prozent eine Übereinkunft.



Gespräche der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu dem Thema waren gestern Abend ohne erkennbare Fortschritte zu Ende gegangen.